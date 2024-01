Chaos po komunikacie Węgier. Sojusznik: Niczego nie podpisywałem

- Nie podpisywałem dokumentu wzywającego Komisję Europejską do przywrócenia ceł na zboże z Ukrainy - oświadczył rumuński minister rolnictwa Florin Barbu. Dodał, że wniosek złożony przez Bukareszt do KE dotyczył innych kwestii. W poniedziałek rząd węgierski przekazał jednak, że po dokumentem żądającym powrotu do opłat celnych złożył podpis m.in. przedstawiciel Rumunii.