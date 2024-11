Zbigniew Zioboro w poniedziałek po raz czwarty nie stawił się przed komisję śledczą ds. Pegasusa . Był to drugi raz, kiedy były minister sprawiedliwości nie przyszedł na zeznania mimo braku przedstawienia odpowiedniego usprawiedliwienia.

Ziobro, odmawiając stawienia się przed komisją, powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane we wrześniu tego roku. Wówczas TK uznał, iż zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją. Większość rządząca nie uznaje jednak tego orzeczenia ze względu na zastrzeżenia co do niezależności Trybunału.