Zbigniew Ziobro złoży zeznania ws. Pegasusa?

Tomasz Trela powiedział także, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać rozważy wystąpienie do lekarzy o określenie, kiedy świadek będzie mógł składać zeznania. Wiceszef komisji podkreślił, że Zbigniew Ziobro to kluczowy działacz Funduszu Sprawiedliwości i bez jego przesłuchania nie powstanie raport z posiedzenia komisji. Jednocześnie Trela wątpi, że uda się przesłuchanie zorganizować w najbliższym czasie.

- Nie wyobrażam sobie przygotowania końcowego raportu bez głównego dysponenta Funduszu (Sprawiedliwości - red.). Tym bardziej że każdy świadek mówił: to nie on decydował, to decydowała góra (...) Myślę, że na razie nie będzie zeznawał - dodał Trela.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa została powołana do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem izraelskiego oprogramowania kontrterrorystycznego przez m.in. członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

