Zbigniew Ziobro przerywa milczenie. "Prymitywna prowokacja"

Jak ujawnił na antenie Polskiego Radia wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. Pegasusa Marcin Bosacki, lider Suwerennej Polski "nie odebrał wezwania". - Z tego, co wiem, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć (...). Słyszę, że pan były minister Ziobro pojawia się w Warszawie. Gdzie mieszka, tego dokładnie nie wiem, czy za granicą, czy w swoim miejscu zamieszkania - powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.

