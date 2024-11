W czwartek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (wyraził zgodę na podawanie pełnych danych) został zatrzymany przez CBA i przewieziony do prokuratury. Przesłuchanie - w związku z aferą Collegium Humanum - trwało kilkanaście godzin. Następnie prokuratura zastosowała wobec polityka wolnościowe środki zapobiegawcze. Następnego dnia na antenie Radia TOK FM o działania śledczych i służb pytany był Adam Bodnar .

Jacek Sutryk zatrzymany. Adam Bodnar: Chodziło o rodzaj czynności

Prowadzący chciał wiedzieć, czy Sutryka "nie można było po prostu wezwać do prokuratury", zamiast zatrzymania go z udziałem służb. - Według informacji, które zostały mi przekazane przez prokuraturę, takie działanie było niezbędne, ze względu na rodzaj czynności procesowych, które były konieczne do przeprowadzenia - wyjaśnił Bodnar.