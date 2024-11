Trzy kobiety - pracownice naukowe z Odessy - zostały zatrzymane przez agentów CBA w związku z aferą ws. Collegium Humanum. Przyjechały one do Warszawy, bo nie mogły skontaktować się z byłym rektorem uczelni Pawłem Cz., który usłyszał kilkadziesiąt zarzutów, a siedziba zarządzanej przez niego placówki funkcjonuje obecnie pod innym szyldem. Ukrainki nakłaniały nowe władze uczelni do wystawienia fałszywych dokumentów dla osób, które nigdy na niej nie studiowały.