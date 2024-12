Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych

Nie był to jednak jedyny wpis polityka, który szybko zaczął publikować kolejne treści. W tych odniósł się do przemowy Rafała Trzaskowskiego.

"'Przypomina mi się rok 2020'. Zrobimy wszystko, żeby się w pełni przypomniał" - napisał Jarosław Kaczyński, odnosząc się do słów prezydenta Warszawy , który z mównicy w Gliwicach wspominał spotkania z Polkami i Polakami w czasie swojej pierwszej kapmani prezydenckiej.

Jarosław Kaczyński na X. PiS nawiązuje do popularnego mema

Do wpisu załączono także zdjęcie, na którym widać Jarosława Kaczyńskiego, siedzącego obok Radosława Fogla. To nawiązanie do słynnego mema, który funkcjonuje w sieci od kilku dobrych lat.