Zarzuty w sprawie RARS. Pełnomocnik podejrzanego zabrał głos

"Najpierw przecieki do mediów od organów ścigania, które mają zniszczyć polskiego przedsiębiorcę i ukierunkować opinię publiczną, teraz wprowadzający w błąd komunikat prokuratury, aby dać pożywkę polityczną" - tak postawienie zarzutów wobec Pawła Sz. skomentował jeden z jego pełnomocników mec. Bartosz Lewandowski. Odnosząc się do odmowy przez sąd zastosowania wobec podejrzanego aresztu, stwierdził, że "to spory sukces".