Afera korupcyjna w resorcie energii. Były wiceminister oskarżony

"Korzyść ta była przekazywana za pośrednictwem Jerzego U. - innego przedsiębiorcy działającego w branży marketingu i reklamy. Uzyskane środki zostały w całości przeznaczone do sfinansowania kampanii wyborczej oskarżonego Adama G. oraz jego żony w ramach wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku. Stanowiło to naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego regulujących zasady finansowania agitacji wyborczej" - czytamy w komunikacie.

