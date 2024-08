PiS zawiadamia PKW. Chodzi o kampanię wyborczą rywali

Prawo i Sprawiedliwość przekazało w swoich mediach społecznościowych, że złożyło zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Krzysztofa Truskolaskiego . Poseł Koalicji Obywatelskiej miał - zdaniem PiS - wykorzystywać inwestycje samorządowe do prowadzenia swojej kampanii parlamentarnej.

"Podwójne standardy Koalicji 13 grudnia. Politycy PO wykorzystywali publiczne pieniądze do prowadzenia kampanii. Mimo to, rząd Tuska chce odebrać nam dofinansowanie" - czytamy we wpisie, okraszonym hasztagiem "Stop patowładzy".