W skrócie Sławomir Cenckiewicz ujawnia szczegóły swojej pensji, reagując na odmowę udostępnienia informacji o zarobkach w Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta wyjaśnia zasady wynagradzania, zaznaczając brak tajemnicy i porównując je do wynagrodzeń w KPRM.

Politycy i komentatorzy publiczni krytykują wysokość wynagrodzeń, twierdząc, że są zbyt niskie jak na odpowiedzialność funkcji.

Po publikacji "Dziennika Gazety Prawnej", Kancelaria Prezydenta RP wydała oświadczenie, w którym ogłoszono, że tamtejsi ministrowie zarabiają tyle samo, ile odpowiednicy w KPRM. Podobne zasady obowiązują także w przypadku sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Jak poinformowano, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarabia 18 676,15 zł miesięcznie (kwota bazowa 1878,89 pomnożona przez 7,84, a także dodatek funkcyjny równy 2,10 kwoty bazowej).

Wynagrodzenie zastępcy jest obliczane na podstawie mnożnika 7,46, a dla sekretarzy i podsekretarzy stanu - 7,04. Dodatki funkcyjne wynoszą odpowiednio 2,00 oraz 1,92 kwoty bazowej.

Jednocześnie podkreślono, że pracownicy nie otrzymują tzw. trzynastek, a zasady wynagrodzeń określa ustawa z 22 listopada 2021 roku.

Zarobki współpracowników prezydenta. Przydacz: Nie ma tutaj żadnej tajemnicy

Na artykuł DGP mówiący o odmowie udostępnienia informacji o zarobkach w Kancelarii Prezydenta zareagował w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz udostępnił fragment raportu z przelewu bankowego, który otrzymał 29 września.

"Mimo, że wszystko jest dostępne i pisał o tym m.in. Rafał Leśkiewicz to moja ostatnia pensja za wrzesień to 9856,75 zł. Jak się zwiększy lub zmniejszy to dam znać!" - napisał.

Sprawę, w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" skomentował także sekretarz stanu w KPRP Marcin Przydacz.

- Wszystko jest jasne, nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Dziwię się, że prokurator, teoretycznie osoba w miarę wykształcona i obyta w przepisach, nie zna przepisów rozporządzenia - stwierdził, odnosząc się do postu opublikowanego przez Ewę Wrzosek.

Kontynuując, polityk wyjaśnił, że "wysokość wynagrodzenia jest jasna jak słońce i oczywista dla każdego, kto zna przepis rozporządzenia.

- Nie rozumiem, o co jest cała ta "wielka inba". A tym bardziej nie rozumiem, że dziennikarze i prokuratorzy nieprzychylni tej władzy zadają pytania o rzeczy oczywiste - podsumował, polecając prokurator Wrzosek, by "w końcu zapoznała się z jakimś przepisem prawnym" i nie uprawiała polityki w mediach społecznościowych.

Wynagrodzenia współpracowników prezydenta. Lider Konfederacji o "obrazie naszego państwa"

Do tematu odnieśli się także byli i obecni politycy. Zdaniem Sławomira Mentzena z Konfederacji wynagrodzenia są znacząco za niskie.

"Urzędników powinno być mniej, ale powinni lepiej zarabiać. Przelewy w okolicach 10 tysięcy zł dla szefa BBN czy MSZ to obraza naszego państwa" - skwitował.

Podobnego zdania są także m.in. Stanisław Żerko i Artyr Dziambor, którzy zgodnie stwierdzili, że należy "ludzi na politycznych stanowiskach opłacać tak, by praca dla Państwa była nie tylko dumą".

