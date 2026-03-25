W skrócie Fundacja "Obrońcy Ojczyzny", którą kieruje krewna Putina Anna Cywilowa, wydała w ciągu roku ponad 42 miliardy rubli zamiast planowanych 14 miliardów.

Anna Cywilowa w ciągu roku powiększyła stan swoich kont bankowych z 29 do 155 milionów rubli.

Fundacja na działania określone jako "kultura", w tym wydanie książki propagandowej, przeznaczyła 42 miliony rubli.

Według wyliczeń niezależnego rosyjskiego serwisu "Możem Objasnit", który przeanalizował oświadczenia rosyjskiej fundacji "Obrońcy Ojczyzny" oraz dane podatkowe, na samą konserwację sprzętu i pensje wydano ponad 7,6 miliarda rubli (około 350 milionów złotych).

Jak podaje agencja Unian, środki te znacznie przewyższają kwoty przeznaczone na remonty mieszkań dla samych weteranów. Organizacja zatrudnia 2,2 tys. pracowników, a "ich komfort pochłonął" połowę pierwotnego rocznego budżetu, ustalonego przez Dumę Państwową. Dla porównania: na techniczne środki rehabilitacji i remonty domów rannych wydano zaledwie 5,3 miliarda rubli (około 240 milionów złotych) - czytamy.

Rosja: Anna Cywilowa z milionami. Tak wzbogaciła się krewna Putina

"Możem Objasnit" ustalił, że fundacja na której czele stoi córka zmarłego kuzyna Władimira Putina - Anna Cywilowa w ciągu roku zrealizowała swój trzyletni budżet - wydała ponad 42 miliardy rubli (blisko dwa miliardy złotych) zamiast planowanych 14 miliardów (około 640 milionów złotych).

Jednocześnie sama Cywilowa miała się wzbogacić. Jak czytamy, gdy jej fundacja raportuje miliardowe wydatki, oszczędności krewnej Putina szybko rosną. Zeznania podatkowe Rosjanki wskazują, że jej prywatne depozyty bankowe wzrosły pięciokrotnie w ciągu zaledwie pierwszego roku pracy, a ich wartość urosła z 29 do 155 milionów rubli (z około 1,3 do ponad 7 milionów złotych). I to w kontekście jej szybkiej kariery i nominacji na stanowisko wiceministra obrony Rosji - dodano.

Wydali miliony na propagandę. "Najwyższym zaszczytem jest nosić rosyjski mundur"

Wątpliwości niezależnych dziennikarzy budzi także wysokość wypłaconych przez fundację świadczeń dla weteranów. Większość kosztów stanowiło dodatkowe wsparcie dla poszkodowanych wojskowych - 28 miliardów rubli (1,3 miliona złotych). Pieniądze te otrzymali ci, którzy stali się inwalidami z powodu obrażeń odniesionych w pierwszych latach wojny. Władimir Putin osobiście nakazał wypłacenie tym osobom dodatkowego miliona rubli, czyli około 45 tysięcy złotych.

"Proste wyliczenie pokazuje, że około 28 tysięcy osób otrzymało pieniądze, a to zaledwie kropla w morzu strat, poniesionych przez Rosjan na froncie. Wcześniej sama Cywilowa mówiła o około 110 tysiącach ciężko rannych weteranów, którzy zwrócili się o pomoc" - pisze agencja Unian.

Jednocześnie fundacja nie szczędzi środków na propagandę. Na - jak to określono "kulturę" - wydano 42 miliony rubli (prawie 2 miliony złotych). W ramach tych działań wydano m.in. książkę o tytule "Najwyższym zaszczytem jest nosić rosyjski mundur".

Anna Cywilowa stanęła na czele fundacji "Obrońcy Ojczyzny" w kwietniu 2023 roku, na mocy dekretu Putina. "Od tego czasu struktura stała się idealnym narzędziem redystrybucji środków budżetowych. Kontrola państwa nad tymi finansami praktycznie nie istnieje" - czytamy.

Agencja Unian podawała wcześniej, że w ciągu lat połnoskalowej wojny w Ukrainie przyjaciele Putina nie tracą, a wręcz się bogacą. według Bloomberg Billionaires Index łącznie 25 obywateli Rosji znalazło się na liście 500 najbogatszych ludzi na świecie. Sam Putin deklaruje swój majątek na 680 tys. dolarów. W rzeczywistości - według zachodnich analityków - może on sięgać 200 miliardów dolarów.

