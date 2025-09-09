W skrócie "Gazeta Wyborcza" informuje, że Sławomir Cenckiewicz uczestniczył w tajnym spotkaniu Trump-Nawrocki bez ważnego poświadczenia bezpieczeństwa.

Notatka ze spotkania została zastrzeżona systemem SPIN-P, co podkreśla poufny charakter rozmowy.

Udostępnianie tajnych informacji osobom bez ważnego poświadczenia bezpieczeństwa jest równoznaczne ze złamaniem prawa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w USA do Ministerstwa Spraw Zagranicznych trafiła notatka. Resort potwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że została ona "zastrzeżona i została przesłana systemem SPIN-P" - "Systemem Przetwarzania Informacji Niejawnych - Poufnych". Dostęp do objętych nim informacji mają wyłącznie osoby z ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa.

Gazeta wskazuje, że Sławomir Cenckiewicz, mianowany przez Karola Nawrockiego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, formalnie takie poświadczenie utracił. Jak wylicza dziennik, powodem jest podanie nieprawdy w ankiecie wypełnianej przy ubieganiu się o nie.

Szef BBN ma postawione zarzuty prokuratorskie za ujawnienie tajemnic polskiej armii w spocie wyborczym PiS. W akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany do sądu.

Tajne spotkanie Nawrocki-Trump. Kontrowersje wokół Sławomira Cenckiewicza. Co z poświadczeniem bezpieczeństwa?

"Kancelaria Prezydenta i sam Nawrocki podważają fakt odebrania Cenckiewiczowi certyfikatu. Uważają, że to element politycznych prześladowań wobec historyka i powołują się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w czerwcu zapadł w sporze Cenckiewicza ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego" - wyjaśnia gazeta i dodaje, że wspomniany wyrok jest nieprawomocny, a co sam fakt postawienia w akt oskarżenia automatycznie odbiera poświadczenie.

- Pan Cenckiewicz nie ma obecnie poświadczenia - potwierdził rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, cytowany przez dziennik.

- W opinii, która jest obowiązująca dla wszystkich służb, (Sławomir Cenckiewicz-red.) nie ma takiego dostępu - tłumaczył w Radiu Zet wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W świetle prawa każdy, kto udostępni informacje poufne osobie pozbawionej poświadczenia bezpieczeństwa - nawet w formie omówienia - popełnia przestępstwo, za które grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

"Nawrockiego chroni immunitet, urzędników Kancelarii Prezydenta - nie" - podkreślił dziennik.

"Polityczny WF": Nawrocki figurą numer jeden w polskiej polityce? INTERIA.PL