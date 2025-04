Kiedy lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta, ale nie wystawi lub nie anuluje zwolnienia lekarskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie informuje pacjenta poprzez elektroniczny system PUE, że lekarz miał dostęp do jego danych osobowych. Tak działa system PUE ZUS w przypadku każdego pacjenta w Polsce.

Zdziwienie jednego z pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu było ogromne, kiedy po zalogowaniu do swojego konta w PUE ZUS, otrzymał informację, że dostęp do jego historii leczenia uzyskał lekarz, u którego nigdy w życiu się nie leczył.

Interia dotarła do oryginalnego komunikatu wysłanego przez PUE ZUS, w którym znajdują się dane lekarza. Według naszych ustaleń, istnieje uzasadnione podejrzenie, że numer PESEL, dzięki któremu możliwe było uzyskanie dostępu do danych urzędnika, mógł wyciec z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mogło chodzić o sprawdzenie zwolnień lekarskich i ustalenie szczegółów dotyczących stanu zdrowia pracownika, który zgłosił mobbing.

Oczom urzędnika WIOŚ, który zalogował się do konta PUE ZUS, ukazał się następujący komunikat: "W dniu 2025-01-17 lekarz XX (nr prawa do wykonywania zawodu XX) uzyskał dostęp do twoich danych, nie zakończony wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem. Lekarz, który ma dostęp do Twoich danych osobowych, jest odpowiedzialny za ich ochronę. ZUS udostępnia system PUE lekarzom, aby mogli wykonywać swoje zadania. Jednak to lekarz odpowiada za bezpieczeństwo Twoich danych. Jeśli lekarz niewłaściwie wykorzysta twoje, dane masz prawo złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)”.