Zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła. Sejm zdecydował

Zamrożenie cen energii. Nastąpiły zmiany w pierwotnym projekcie

Jednakże we wtorek późnym wieczorem KO wprowadziła autopoprawkę do projektu wykreślającą z pierwotnej wersji kwestie związane z farmami wiatraków. O tym, że tak ma się stać Interia informowała nieoficjalnie we wtorek. Jak usłyszeliśmy, była to osobista decyzja Donalda Tuska. Tzw. kwestia wiatrakowa nie zniknie jednak z agendy, ale będzie procedowana w normalnym trybie - jako projekt rządowy, z pełnymi konsultacjami.