Przedłużenie zamrożenia cen energii to rzecz pewna. Niewiadomą pozostaje jednak to, do kiedy odbiorcy będą mogli korzystać z obowiązujących obecnie stawek. Sejm w środę zajmuje się bowiem dwoma projektami. Jeden, rządowy, zakłada zamrożenie cen przez cały 2024 rok. Drugi, poselski, złożony przez sejmową większość, mówi o zamrożeniu cen do 30 czerwca 2024 roku. Niezależnie od tego, które zmiany zostaną przyjęte przez parlament, na końcu legislacyjnej ścieżki będą potrzebowały podpisu prezydenta.