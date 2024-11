- To, czy i kiedy wojna wybuchnie, w pewnym sensie zależy od nas - powiedział generał Wiesław Kukuła, wskazując, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie armii oraz rozwój, co skutecznie zniechęci Rosję do agresji. Gdyby doszło do ataku, szef Sztabu Wojska Polskiego nie ma jednak wątpliwości: - Z pewnością nie będziemy bronić się sami (...). Walka o każdy centymetr NATO jest krytyczna dla wiarygodności Sojuszu - podkreślił.