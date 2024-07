Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie "Polacy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych" w związku z projektem resortu zdrowia, który chce ograniczyć dostępność alkoholu i wprowadzić zakaz jego sprzedaży na stacjach benzynowych od godziny 22 do 6 rano.

CBOS zapytał m.in., czy sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych powinna być zakazana. 52 proc. odpowiedziało, że popiera taką propozycję, przy czym 35 proc. opowiedziało się za całkowitym zakazem, a 17 proc. - za tym, by obowiązywał on tylko w godzinach nocnych, od 22 do 6 rano. Wprowadzenia zakazu nie poparło 42 proc. badanych, a 6 proc. nie miało zdania w tej sprawie.