Za miejsca schronienia mają służyć podziemne kondygnacje w blokach wielorodzinnych oraz podziemne garaże. By mogły spełniać swoją funkcję, muszą być w odpowiedni sposób zbudowane. Podkreśla się, że dla wielu przedsiębiorców i deweloperów rozwiązanie to może być problematyczne - tym bardziej, że nie przewidziano przepisów przejściowych, które umożliwiłyby stopniowe wprowadzenie zmian.

Deweloperzy zaniepokojeni. Ustawa może wpłynąć nawet na 150 tys. mieszkań

- Bez odpowiednich przepisów przejściowych regulacje obejmą nie tylko wszystkie planowane inwestycje, ale także te, dla których wnioski o pozwolenie na budowę złożono przed wejściem w życie ustawy - wyjaśnił dla "RP" Patryk Kozierkiewicz, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). - Procedowanie nowych inwestycji może być sparaliżowane na ok. pół roku - dodał i wyjaśnił, że wstrzymanie zgód i opóźnienie budowy może mieć wpływ na nawet 150 tys. mieszkań.

Rzecznik resortu zabrał głos. "Nikt nie zapytał MSWiA"

Projekt ma trafić do Sejmu po wakacjach. "RP" ostrzega, że w życie ma wejść po 30 dniach, nie pozostawiając deweloperom czasu na przygotowania. W piątek sześć organizacji, między innymi Business Centre Club, Polska Rada Biznesu i Polski Związek Firm Deweloperskich, zaapelowało do MSWiA o wprowadzenie co najmniej sześciomiesięcznego vacatio legis.