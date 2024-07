Przez rok obowiązywania nocnej prohibicji w Krakowie o 50 proc. spadła liczba policyjnych interwencji związanych ze sprzedażą alkoholu. Mniej pracy ma również Straż Miejska. Obiecujące efekty tego działania skłaniają kolejne miasta do wprowadzenia podobnych zakazów. Alkoholu w nocy nie kupimy także we Wrocławiu czy Poznaniu. Rozważa to także Warszawa.