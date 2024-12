Jak ustaliła "Rzeczpospolita" , ponad 12 tys. osób podpisało petycję , by zabronić udzielania osobom nieletnim sakramentu pokuty . Do Sejmu powrócił pomysł Rafała Betlejewskiego , performera, autora książek i krytyka Kościoła.

Zakaz spowiedzi dla nieletnich? Petycja trafiła do komisji sejmowej

O petycji Betlejewskiego można było usłyszeć po raz pierwszy w 2023 roku. Została ona jednak zwrócona z przyczyn formalnych . Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk poprosił go, by złożył ją ponownie. Została oficjalnie przyjęta 16 października, a 20 listopada skierowana do Komisji do spraw Petycji, której członkiem jest właśnie poseł KO.

- Wystąpiłem do sekretariatu komisji o to, by być sprawozdawcą petycji. Nie wiem, jaka zapadnie decyzja, zważywszy, że szefem komisji jest poseł PiS - mówi Marcin Józefaciuk. - Komisja do spraw Petycji zajmuje się punktowymi zmianami prawa, więc petycja powinna trafić do merytorycznych komisji w Sejmie. Uważam, że powinniśmy też wystąpić z dezyderatem do rządu - dodaje poseł.