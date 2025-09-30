Wysadzenie Nord Stream. Nowe informacje ws. zatrzymanego Ukraińca
Obywatel Ukrainy Wołodymyr Z., który został zatrzymany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream, ma 46 lat i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski - przekazał prok. Piotr Skiba. Dodał też, że przebywa w w naszym kraju na stałe wraz z rodziną.
Polskie służby zatrzymały w Pruszkowie Ukraińca Wołodymyra Z. poszukiwanego przez Niemcy w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream.
Z obywatelem Ukrainy przeprowadzono czynności. Został przesłuchany, ale nie przyznał się do zarzutów.
Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że Ukrainiec ma 46 lat i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z branża budowlaną na terenie powiatu pruszkowsego.
- Ma stałe miejsce pobytu na terenie Polski, przebywa tu równiez jego rodzina - dodał Skiba.
Więcej informacji wkrótce...