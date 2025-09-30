Wysadzenie Nord Stream. Nowe informacje ws. zatrzymanego Ukraińca

Obywatel Ukrainy Wołodymyr Z., który został zatrzymany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream, ma 46 lat i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski - przekazał prok. Piotr Skiba. Dodał też, że przebywa w w naszym kraju na stałe wraz z rodziną.