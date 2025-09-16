Wysadzenie Nord Stream. Włoski sąd zadecydował ws. podejrzanego Ukraińca

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Włoski sąd nakazał ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzanego o koordynację ataków na gazociągi Nord Stream na Morzu Bałtyckim - podał we wtorek Reuters. Z informacji agencji wynika, że obrońcy oskarżonego, będą wnosić apelację. Sprawa dotyczy 49-letniego Serhija K. zatrzymanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania we włoskiej prowincji Rimini.

Na zdjęciu ujęto moment wycieku gazu z Nord Stream 2
Na zdjęciu ujęto moment wycieku gazu z Nord Stream 2Danish DefenceAFP

Włoski sąd nakazał ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzanego o koordynację ataków na gazociągi Nord Stream na Morzu Bałtyckim.

Mężczyzna, którego przedstawiono jako Serhij K, zaprzeczył, jakoby był członkiem komórki odpowiedzialnej za podłożenie ładunków wybuchowych w rurociągu.

Zobacz również:

Niemieckie media przeprowadziły śledztwo ws. wysadzenia Nord Stream. Pojawia się polski wątek
Świat

Atak na Nord Stream. Podejrzani zidentyfikowani, jest polski wątek

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Jak poinformował agencję AFP jego prawnik Nicola Canestrini, oskarżony zamierza odwołać się od wyroku ekstradycyjnego do włoskiego Sądu Najwyższego.

    Serhij K. został aresztowany w zeszłym miesiącu w pobliżu włoskiego nadmorskiego miasta Rimini na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

    Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Włochy nakazały ekstradycje

    Podejrzany Serhii K. należał do grupy osób, które we wrześniu 2022 r. podłożyły urządzenia wybuchowe na rurociągach w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm - podała prokuratura w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.

    Śledczy podejrzewają, że K. i jego wspólnicy wyruszyli z Rostocku na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec na jachcie żaglowym, aby przeprowadzić atak.

    Statek miał zostać wynajęty od niemieckiej firmy przy pomocy sfałszowanych dokumentów tożsamości za pośrednictwem pośredników.

    Zobacz również:

    Budowa gazociągu Nord Stream 2
    Świat

    Atak na Nord Stream. Podejrzany złapany w kurorcie turystycznym

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Podejrzanemu postawiono zarzuty zmowy w celu spowodowania wybuchu, sabotażu antykonstytucyjnego i zniszczenia infrastruktury.

      Atak na Nord Stream. Pod gazociągiem podłożono ładunki wybuchowe

      Do eksplozji trzech z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream 1 i 2 doszło we wrześniu 2022 roku w okolicach wyspy Bornholm. Według ustaleń śledczych ze Szwecji, przy rurociągu odnaleziono elementy potwierdzające, że eksplozje były celowym działaniem.

      W styczniu 2023 roku niemieckie służby przeszukały statek, który mógł być użyty do transportu materiałów wybuchowych. Przekazały do ONZ informację, według której nurkowie przymocowali ładunki wybuchowe do rurociągów na głębokości 70-80 metrów.

      Zarówno Rosja, jak i Niemcy uznały to za akt sabotażu, ale nikt nigdy nie przyznał się do odpowiedzialności za wybuchy.

      Źródła: Reuters, Interia

      Zobacz również:

      Prezydent USA Donald Trump
      Świat

      Trump o ataku na Nord Stream: Wielu wie, kto to zrobił

      Artur Pokorski
      Artur Pokorski
      Zandberg w "Graffiti": Płaca minimalna realnie spadniePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze