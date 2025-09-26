W skrócie Według Dmitrija Pieskowa ocalała nitka Nord Stream mogłaby być szybko uruchomiona, a Rosja czeka na zakończenie niemieckiego śledztwa dotyczącego eksplozji.

Rosyjski ambasador Siergiej Nieczajew podkreśla, że inicjatywy Moskwy w sprawie śledztwa były ignorowane przez Niemcy i kraje Zachodu, a sprawcy ataku pozostają nieznani.

Szwedzkie i niemieckie śledztwa potwierdzają, że eksplozje były wynikiem sabotażu, pojawiają się sugestie o udziale ukraińskich obywateli, a Rosja oskarża Zachód o zbyt wolne działania.

Dmitrij Pieskow oświadczył, że ocalała nitka gazociągów Nord Stream mogłaby zostać szybko oddana do użytku. - Można ją uruchomić już teraz - mówił, cytowany przez agencję Reutera.

Jednoczenie rzecznik Władimira Putina wyraził nadzieję na szybkie zakończenie niemieckiego śledztwa w sprawie eksplozji pod Morzem Bałtyckim.

Z kolei ambasador Rosji w Niemczech, Siergiej Nieczajew, oświadczył, że wszystkie inicjatywy Moskwy dotyczące śledztwa w sprawie sabotażu gazociągów Nord Stream zostały zignorowane.

Atak na Nord Stream. Rosyjski ambasador komentuje, uderzył w kraje Zachodu

Ambasador Nieczajew podkreślił, że minęły już trzy lata od "aktów terrorystycznych" dokonanych na gazociągach, a społeczność międzynarodowa wciąż nie zna sprawców i zleceniodawców tego "bezprecedensowego aktu sabotażu".

- Kraje zachodnie, które zwykle szybko wydają nieuzasadnione wyroki "winy" przeciwko Rosji, pozostają zaskakująco powolne w tej kwestii, wyrażając pełne i bezwarunkowe zaufanie niemieckiej prokuraturze i wzywając do niezakłócania jej pracy - powiedział Nieczajew.

Rosyjski dyplomata stwierdził, że wielokrotne apele Moskwy o międzynarodowe śledztwo z udziałem rosyjskich ekspertów zostały zignorowane, a wnioski o pomoc prawną pozostają bez odpowiedzi. Nieczajew uznał również jako "nieprzekonujące" medialne spekulacje sugerujące, że atak został popełniony przez niezidentyfikowanych amatorskich nurków z Ukrainy.

Eksplozje gazociągów Nord Stream. Szwedzi mają pierwsze ustalenia

Do eksplozji trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i 2 doszło 26 września 2022 roku w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Szwedzkie śledztwo potwierdziło, że eksplozje były celowym działaniem sabotażowym.

W styczniu 2023 roku niemieckie służby przeszukały statek podejrzany o transport materiałów wybuchowych. Ponadto Niemcy poinformowały ONZ, że ładunki wybuchowe zostały przymocowane do rurociągów przez nurków na głębokości 70-80 metrów.

W zeszłym miesiącu we Włoszech aresztowano obywatela Ukrainy podejrzanego o koordynację i przeprowadzenie tych ataków. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow twierdzi, że sabotaż przeprowadzono przy wsparciu USA.

Niemieckie media doniosły, że śledczy mieli zidentyfikować siedmiu podejrzanych, wydając nakazy aresztowania dla sześciu obywateli Ukrainy (siódmy miał zginąć w grudniu 2024 roku w walkach).

