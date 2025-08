Wymiana "ciosów" w sieci. Cenckiewicz odgryza się Dobrzyńskiemu

"Bezsporne jest to, że pan Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych" - napisał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, odnosząc się do trwającego postępowania sądowego. Wcześniej Kancelaria Premiera zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok uchylający decyzję o cofnięciu historykowi poświadczeń bezpieczeństwa. Dobrzyńskiemu szybko odpowiedział sam Cenckiewicz.