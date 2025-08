"Nie posiada dostępu do informacji niejawnych". Ruch KPRM ws. Cenckiewicza

"Dziś, 5 sierpnia 2025 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA z dnia 17 czerwca br. w przedmiocie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych p. Sławomira Cenckiewicza" - poinformował Jacek Dobrzyński na platformie X.

Doprecyzował, że w złożonych we wtorek skargach do NSA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów "wnosi o uchylenie zaskarżonych wyroków w całości".

- Oznacza to, że zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 7 ustawy o ochronie informacji niejawnych Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Czy to się komuś podoba czy nie takie jest prawo, nie interpretacja, tylko prawo - podkreślił Dobrzyński.

Podsumowując oświadczył, że "posiada poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich klauzul, w tym do tajemnic międzynarodowych". "Prawa nigdy w życiu nie złamałem! Przez blisko 25 lat miałem dostęp do informacji niejawnych i tylko z powodu osobistej zemsty (Jarosław) Stróżyk (szef SKW - red.) próbował mi go odebrać" - dodał.