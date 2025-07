Wersalu nie będzie. Nominacja dla Cenckiewicza zwiastuje konflikt totalny

Andrzej Lepper, wchodząc do wielkiej polityki jako forpoczta dzisiejszej rewolucji populistycznej, stwierdził kiedyś, że "Wersalu nie będzie". Po nominacji Stanisława Cenckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wiemy, że Wersalu nie będzie pomiędzy prezydentem i rządem. Co gorsza, ani Wersalu, ani zupełnie podstawowej współpracy w obszarze obronności i polityki zagranicznej nie będzie w czasach geopolitycznych zagrożeń, które by tego potrzebowały najbardziej.