Były minister sprawiedliwości w sobotę rano przekazał w mediach społecznościowych nowe informacje na temat swojego stanu zdrowia po operacji. Do wpisu dołączył także zdjęcie , na którym widać go na szpitalnym łóżku.

"Po wyczerpującej radio i chemioterapii oraz immunoterapii, przeszedłem ciężką operację, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną i mięśniową oraz szyję. Do klatki piersiowej wprowadzone zostały dreny, usuwające pozostałości krwi po operacji" - napisał.

Zdjęcie Zbigniewa Ziobry. Lekarz apeluje

Wpis ze zdjęciem wyświetlono ponad milion razy i tysiąc razy udostępniono. Pojawiło się pod nim również pięć tysięcy komentarzy. Oprócz życzeń powrotu do zdrowia oraz słów wsparcia, znalazły się też negatywne wpisy, sugerujące m.in., że były minister symuluje.

Odniósł się do nich lekarz Jakub Kosikowsk i, rezydent onkologii klinicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, gdzie leczy się polityk.

Operacja Zbigniewa Ziobry. Były prokurator generalny o chorobie

W sobotę w obszernym wpisie Zbigniew Ziobro opisał, jak wyglądał proces choroby oraz samego leczenia. Jak przekazał, o nowotworze dowiedział się w dniu ślubowania nowo wybranych posłów , 13 listopada. "Po drodze do Sejmu podjechałem do szpitala MSWiA w Warszawie . Odebrałem wynik badań histopatologicznych. Otworzyłem kopertę i czytam: nowotwór złośliwy przełyku. Rak!" - przekazał w dalszej części. Dodał, że przed wejściem na salę plenarną wpisał w wyszukiwarce hasło: "nowotwór złośliwy przełyku rokowania", po czym jego oczom ukazały się niepokojące statystyki mówiące o tym, że umiera 90-95 proc. chorych.

Były minister sprawiedliwości dodał, że na takie zdarzenie nie można się przygotować. "Na sali, myślałem o rodzinie, o żonie, o dzieciach, o wszystkich bliskich dla mnie ludziach i o przyszłości. Wreszcie o tym, że przede mną najtrudniejsza bitwa do stoczenia " - napisał. Ziobro opisał również, że chciał "poznać wroga", dlatego zaczął czytać wszystko, co mógł znaleźć na temat nowotworu w internecie. Jeszcze tego samego dnia, po południu, udał się na pierwszą konsultację onkologiczną.

Zbigniewowi Ziobrze zalecono natychmiastowe przyjęcie do szpitala, a badanie wykazało, że ma przerzuty do żołądka. "Nie mogłem tak od razu rzucić wszystkiego - miałem obowiązki w ministerstwie i prokuraturze. Nie mogłem współpracowników na finiszu ministerialnej misji pozostawić samych" - wyjaśnił, podkreślając przy tym, że ze względu na to zdecydował się na rejestrację w szpitalu dwa tygodnie później.