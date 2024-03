Zbigniew Ziobro od wielu tygodni nie uczestniczy w życiu politycznym. Jego współpracownicy poinformowali, że szef Suwerennej Polski choruje na nowotwór przełyku . Na partyjnym stanowisku tymczasowo zastępuje go Patryk Jaki.

"Zbigniew Ziobro ma drugą chemioterapię"

W środę europoseł w rozmowie z portalem gazeta.pl przedstawił nowe informacje o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości . - Ma drugą chemioterapię i walczy. To jest tego typu nowotwór, gdzie rokowania są słabe - powiedział

Jaki zaznaczył, że głęboko wierzy w to, że Ziobro wygra batalię z chorobą. - Wiem, że Zbigniew Ziobro z tego wyjdzie, bo III RP tak go przećwiczyła, że on z tego wyjdzie. Wróci i będzie walczył - stwierdził.