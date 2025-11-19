W skrócie Fabian Keubel, polityk AfD, opublikował w sieci kontrowersyjne wpisy uderzające w Polaków, określając ich jako "Afroamerykanów Europy" i twierdząc, że Polska "stanowi większe zagrożenie dla Niemiec niż inne kraje".

Keubel wspiera wypowiedzi lidera AfD, Tino Chrupalli, zgadzając się ze stwierdzeniem, że Polska jest zagrożeniem oraz zarzucając Polsce "kradzież ziem" i "ochranianie terrorystów".

AfD, partia znana z prawicowych i kontrowersyjnych poglądów, zyskuje obecnie wysokie poparcie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Polityk niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Fabian Keubel opublikował w sieci kilka prowokujących wpisów. W postach udostępnionych na platformie X skrytykował on Polaków, stwierdzając, że "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy".

"Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - napisał.

Fabian Keubel odniósł się do wypowiedzi lidera AfD Tino Chrupalli

Fabian Keubel w swoich wpisach odniósł się także do wypowiedzi lidera AfD Tino Chrupalli. Przypomnijmy, że w wywiadzie dla niemieckiej stacji ZDF miał on powiedzieć, że "Polska może stanowić zagrożenie dla Niemiec".

- Polska nie wydała Niemcom poszukiwanego przestępcy, terrorysty - mówił, nawiązując do sprawy Nord Stream.

Keubel stwierdził, że Chrupalla ma "ma absolutną rację i odpowiedział bardzo dyplomatycznie (…) w rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny".

To jednak nie koniec zarzutów ze strony polityka AfD. Napisał on bowiem, że Polska jest winna "kradzieży ziem", "masowych wysiedleń" oraz "ochraniania terrorystów", którzy "przeprowadzili ataki na nasze centralne źródło energii".

"Głęboko nad tym ubolewam, ale obiektywnie rzecz biorąc, nie ma obecnie kraju bardziej antyniemieckiego w słowach i czynach niż Polska - napisał Fabian Keubel.

Fabian Keubel: Polska stanowi większe zagrożenie dla Niemiec niż jakiekolwiek inne państwo

"W przeciwieństwie na przykład do Rosji, ta antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami (…) Dlatego Polska obiektywnie stanowi dla nas, Niemców, znacznie większe zagrożenie niż jakiekolwiek inne państwo" - zakończył.

Dodajmy, że Fabian Keubel znany jest ze swoich skrajnie prawicowych poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet i mniejszości. Jego partia notuje obecnie wysokie wyniki w sondażach. Z ostatnich badań YouGov wynika, że ugrupowanie może liczyć na nawet 27 proc. poparcia.

Konfederacja przeciwko wysyłaniu pieniędzy Ukrainie. Ociepa w ''Graffiti'': Pomagamy ze względu na interes Polski Polsat News Polsat News