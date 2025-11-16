"Dlaczego premier Donald Tusk pomimo pozytywnego bilansu (swoich rządów) sprawia wrażenie osłabionego?" - pyta warszawski korespondent "Die Welt" w analizie opublikowanej w sobotę na portalu gazety.

Na wstępie autor zwraca uwagę na gospodarcze sukcesy Polski która, jak pisze, może pochwalić się najdłuższym w najnowszych dziejach Europy okresem wzrostu gospodarczego.

Wzrost gospodarczy. Polska zostawia Niemcy w tyle

Pod względem PKB czy tempa wzrostu, Polska od lat pozostawia w tyle inne duże kraje europejskie. Aktualne liczby MFW przewidują, że polski PKB osiągnie w tym roku 1,04 biliona dolarów, dzięki czemu Polska zepchnie Szwajcarię z 20. miejsca największych gospodarek świata.

W 2025 r. Polska utrzyma godny odnotowania wzrost w wysokości 3,4 proc. "To wartości, o których Niemcy mogą tylko pomarzyć" - pisze Fritz.

Autor zwraca uwagę na nowy wizerunek Warszawy, w którym dominują nowoczesne wieżowce. "Polacy zarabiają więcej i żyją lepiej" - ocenił.

Polskie przedsiębiorstwa przestały być jedynie kooperantami koncernów niemieckich i francuskich. Restrykcyjna polityka migracyjna jest akceptowana przez większość Polaków. Na zbrojenie Polska przeznacza 5 proc. PKB - wylicza niemiecki dziennikarz.

"Nielubiana koalicja Tuska". "Die Welt" wskazuje na PiS i Konfederację

Fritz nie kryje zdziwienia, że pomimo tych wszystkich sukcesów, Polacy są niezadowoleni. Rządząca koalicja pod kierownictwem Donalda Tuska nie jest lubiana, a jej poparcie wynosi obecnie 29 proc.

Zdaniem korespondenta "Die Welt", PiS i Konfederacja mogą w wyborach za dwa lata zdobyć ponad połowę głosów. Może wówczas ponownie dojść do konfrontacji z partnerami w Europie.

Fritz pisze, że Tusk zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji. Niektórzy obserwatorzy nie wykluczają przyspieszonych wyborów. Dlaczego rząd nie korzysta na gospodarczych sukcesach? - zastanawia się autor.

Poszukując przyczyn tej sytuacji, "Die Welt" cytuje szefa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Tomislava Delinica, który tłumaczy, że nie jest to jedynie polski problem. "Rządy centrowe mają w wielu krajach europejskich trudności ze 'sprzedaniem' swoich sukcesów" - tłumaczy Delinic dodając, że siły umiarkowane są pod stałą presją sił populistycznych.

"Wygórowane oczekiwania wyborców"

W dodatku, w Polsce po ośmiu latach PiS-u, rząd Tuska znajduje się pod presją "wygórowanych oczekiwań wyborców". Podczas kampanii wyborczej Tusk obiecał liberalizację prawa aborcyjnego i cofnięcie reformy sądownictwa. "Nic z tego nie zostało zrobione" - stwierdził Fritz tłumacząc, że rząd nie był w stanie zorganizować większości parlamentarnej do realizacji tych obietnic.

"Die Welt" zwrócił ponadto uwagę na to, że Koalicja Obywatelska Tuska w kampanii wyborczej występowała jako "anty-PiS", bez własnej agendy pozytywnej. "Wielu wyborców do dziś nie wie, czego chce Tusk" - pisze Fritz. Rząd traci poparcie we własnych szeregach, bo nie realizuje obietnic.

Jak rządzić pomimo blokady ze strony prezydenta?

Zdaniem autora, wielu wyborców nie interesuje się międzynarodową rolą Polski. "A przecież Tusk ponownie zakotwiczył kraj w UE. Uniknął też konfrontacji z Brukselą, chociaż kryzys w wymiarze sprawiedliwości nie został rozwiązany" - czytamy w "Die Welt".

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich wzmocniło dodatkowo siły odśrodkowe w koalicji, która "nie miała planu B" - jak radzić sobie z prezydentem z przeciwnego obozu, który blokuje reformy". Świadomość, że rząd nie będzie w stanie przeprowadzić reform "paraliżuje koalicję i pogłębia frustrację wśród wyborców".

"Tusk musi szybko znaleźć drogę albo do kompromisu z prezydentem Nawrockim, albo do omijania go w procesie rządzenia. W przeciwnym razie jego poparcie w sondażach pozostanie niskie, a jego koalicji będzie grozić porażka wyborcza" - pisze w konkluzji komentator "Die Welt".

Jacek Lepiarz/polska redakcja Deutsche Welle

