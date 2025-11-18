Tino Chrupalla, współprzewodniczący niemieckiej AfD, stwierdził niedawno, że nie dostrzega obecnie zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji, zaś potencjalnie zagrożeniem może być każdy kraj, również Polska. Wypowiedź ta spotkała się teraz ze zdecydowaną reakcją niemieckiego ministra spraw wewnętrznych, chadeka Alexandra Dobrindta.

- Po pierwsze, jest to oczywiście kompletna bzdura - powiedział Dobrindt w wywiadzie dla Deutsche Welle. - Wystarczy spojrzeć na świat, żeby zrozumieć, że są partnerzy, z którymi ściśle współpracujemy, z którymi jesteśmy ściśle powiązani w Unii Europejskiej oraz w NATO. Z drugiej strony mamy Rosję, która od wielu lat prowadzi wojnę z sąsiadem, jakim jest Ukraina - mówił. - Jak można próbować odwracać sytuację, argumentować i twierdzić, że to nie Rosja jest problemem, ale Polska?

- Uważam to za skandaliczne i, szczerze mówiąc, dość obrzydliwe, gdy próbuje się wpoić społeczeństwu takie głupoty - oświadczył niemiecki minister.

Niemcy. Tino Chrupalla z AfD o Polsce: Może stanowić dla nas zagrożenie

Kontrowersyjna wypowiedź Chrupalli padła w programie "Markus Lanz" w publicznej telewizji ZDF w ubiegłym tygodniu. Tematem talk-show był stosunek polityka skrajnie prawicowej AfD do Rosji. Uważa on, że obecnie Rosja nie stanowi zagrożenia dla Niemiec. - Oczywiście także Polska może stanowić dla nas zagrożenie - dodał, dopytywany przez zdziwionego moderatora.

Jako przykład podał sprawę wysadzenia gazociągu Nord Stream, gdzie - jak mówił - Polska "nie wydała Niemcom poszukiwanego przestępcy, terrorysty".

Na pytanie, czy uważa zatem, że Polska jest potencjalnie tak samo groźna, jak Rosja, Chrupalla odparł: - W tym przypadku tak uważamy. Gospodarcze interesy Polski są inne niż interesy Niemiec, tak samo Rosji.

Zagrożenia hybrydowe będą się nasilać

W wywiadzie dla DW Alexander Dobrindt ostrzegł, że w nadchodzących miesiącach trzeba się liczyć z zagrożeniami hybrydowymi, jak cyberataki czy przeloty dronów.

Przypadki szpiegostwa i sabotażu pokazują, że "są także obce mocarstwa, które chcą nas w ten sposób destabilizować" - wskazał. Za częścią cyberataków, do których "dochodzi każdego dnia", stoi Rosja.

- Są też inne obce mocarstwa. Zakładam jednak, że w najbliższych miesiącach musimy liczyć się z nasileniem ataków cybernetycznych, ale także np. z pojawieniem się dronów - ogólnie rzecz biorąc, z zagrożeniami hybrydowymi - przyznał.

I podkreślił, że w obliczu tychże zagrożeń w nowym budżecie Niemiec rząd znacznie zwiększa wydatki na obronę cywilną i ochronę ludności. - Środki te zostaną potrojone, aby zainwestować w sprzęt, urządzenia i szkolenia dla pomocników, czyli osób, których pilnie potrzebujemy w sytuacjach kryzysowych - mówił.

"Mój kurs jest bezkompromisowy"

Dobrindt bronił też swojej polityki w dziedzinie migracji. Jak podkreślił, jego kurs jest "bezkompromisowy" i tak też jest postrzegany przez opinię publiczną. Argumentował, że od pierwszego dnia urzędowania nowego rządu w maju br. wdrożono "niezbędne decyzje", jak zaostrzenie kontroli granic, odsyłanie migrantów, zawieszenie łączenia rodzin czy zniesienie przyspieszonej naturalizacji. - I to przynosi ogromne sukcesy. 60 procent mniej pierwotnych wniosków o azyl jest właśnie wyrazem znacznego spadku nielegalnej migracji - powiedział. I zastrzegł, że oprócz działań na poziomie krajowym, konieczne są także działania europejskie.

Według Dobrindta we współpracy z innymi krajami europejskimi należy poszukiwać partnera w Afryce, aby utworzyć tzw. centra powrotowe, czyli obszary, do których można deportować osoby, którym odmówiono azylu, nawet jeśli nie pochodzą one z tego afrykańskiego kraju. - Obecnie wiele krajów dyskutuje nad tym, czy podejmie wspólne działania w tej sprawie i z którym krajem partnerskim. Jednak w każdym razie będzie to kraj partnerski na kontynencie afrykańskim - ujawnił.

Róża Romaniec i Anna Widzyk, Deutsche Welle

