Sejm. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy swoje zachowanie

"'Wstał, ale nie wstał", "wstał też Kosiniak-Kamysz, ale tylko na dwie sekundy", "Kosiniak jest w rozkroku, gra na dwa fronty" - m.in. takie komentarze pojawiły się pod fragmentem nagrania z kamer sejmowych, który rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych.



Jak zauważają użytkownicy, zachowanie lidera ludowców sprawia, że trudno ocenić, jak ustosunkował się do apelu posłanki Kotuli. W środę sprawę skomentował sam Kosiniak-Kamysz. Na antenie TVN24 stwierdził, że źle zrozumiał intencje i zamierzenia innych posłów.



- Wstałem. Powiem szczerze, że myślałem, że ta minuta ciszy będzie symboliczna i będzie trwała krócej. Oddałem szacunek. Jeśli to było niewystarczające, to dłużej i lepiej zrobili to inni posłowie PSL - wytłumaczył się lider partii. Dodał też, że nie lubi upolityczniania czyjejkolwiek śmierci, a jego zachowanie "wynikało też z zagapienia".