- Iza, Justyna, Ania, Agnieszka, Dorota - one wszystkie nie żyją. Umarły przez was. Bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. Ponosicie odpowiedzialność za te śmierci - zaczęła swoje wystąpienie.

Kotula w Sejmie: Koniec z klauzulą sumienia, koniec z chorą ideologią

- W polskich szpitalach, pod opieką lekarzy, umierają kobiety, a ci lekarze zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II i klauzulą sumienia. To wasza wina, posłów i posłanek PiS oraz Konfederacji, a także pana, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, na którego polityczne zlecenie został wydany ten wyrok. Przestańcie nas zabijać, przestańcie zabijać kobiety. Koniec z klauzulą sumienia, koniec z chorą ideologią - podkreśliła Kotula.

Następnie poprosiła zebranych o wstanie i uczczenie minutą ciszy "wszystkich kobiet, które umarły w polskich szpitalach".

Wystąpienie Kotuli spotkało się z reakcją posłów PiS, którzy przez chwilę się przekrzykiwali. Z ław sejmowych słychać było m.in. hasła "macie krew na rękach".

Awantura w Sejmie. Barbara Nowacka: Co wam szkodziło wstać?

- Smutny to obraz parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umierają w szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Jak możecie patrzeć sobie w twarz? To przez waszą politykę Polki nie chcą mieć dzieci - powiedziała z kolei Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

- Smutny to obraz parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umarły w polskich szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Jak możecie patrzeć sobie w twarz? To przez waszą politykę kobiety w Polsce boją się mieć dzieci. Panie Kaczyński, gdzie pan jest? - pytała z sejmowej mównicy.

- Premier wychodzi i mówi, że będą nowe wytyczne, wychodzi minister i mówi, że może się nad tym pochylą. Wy natychmiast macie ratować kobiety. Pan Kaczyński dał swoje wytyczne, tylko wtedy siedział w pierwszym rzędzie. "Ważne by się urodziło, nieważne, że zdeformowane. Ochrzcimy i nadamy imię". Jakie imię swojemu dziecku nadałaby Dorota? - kontynuowała Nowacka.

Poseł Piotr Kaleta z PiS zaznaczył, że należy uczcić minutą ciszy "bezimienne dzieci zamordowane przez swoich rodziców" za to, że ośmieliły się powiedzieć do świadomości rodziców "mamo, tato, oto jestem".