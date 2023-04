Dodał, że spodziewa się dziesiątek tysięcy osób. - Każdy będzie mógł zobaczyć prezydentów na pewno na telebimie, a być może w bliższej relacji - zaznaczył.

- Prezydent Zełenski chce powiedzieć kilka słów do Polaków, w kontekście tego wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnim roku - jak Polacy pomagają Ukrainie, uchodźcom na granicy, czy przyjmując ich do swoich domów - dodał.

Wołodymyr Zełenski z oficjalną wizytą w Polsce. Padła data

W ocenie Marcina Przydacza wizyta Zełenskiego "pod wieloma względami będzie szczególna". Zastrzegł jednak, że o szczegółach nie może mówić.

- Będzie to oficjalna wizyta, natomiast dotychczasowe wizyty prezydenta Ukrainy w innych krajach były wizytami czysto roboczymi. Wołodymyr Zełenski przyjeżdżał do Londynu czy Waszyngtonu w ciszy, w tajemnicy, bez żadnego ceremoniału - przypomniał.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta powiedział, że podczas wizyty dojdzie do rozmów Zełenskiego z Andrzejem Dudą.

- To będą długie rozmowy, nie tylko na temat bezpieczeństwa, ale również o współpracy gospodarczej oraz o tematach historycznych. Chcemy żeby ta agenda była absolutnie pełna - oświadczył.

Przydacz dodał, że podczas rozmów poruszony zostanie również temat sytuacji w rolnictwie, w kontekście ukraińskiego zboża, które napływa do Polski.

Z kolei minister w KPRM Michał Dworczyk zapowiedział w poniedziałek we wpisie na Twitterze, że Zełenski w środę po południu spotka się również z premierem Mateuszem Morawieckim.