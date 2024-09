Małpia ospa w Afryce. "Brakuje szczepionek"

- Aby zatrzymać transmisję, niezbędne jest wyszczepienie narażonej populacji. Niestety na miejscu brakuje szczepionek. Jednak gdzieś świat się zatrzymał na moment i zastanowił, co zrobić, aby tak tego nie zostawić. Są plany przekazania jak największej liczby szczepionek do Afryki. Robione jest wszystko, aby wirus nie rozprzestrzeniał się dalej - komentuje nasza rozmówczyni.

Małpia ospa a Polska. "Jesteśmy przygotowani"

- Mieliśmy już przypadki zakażeń w 2022 roku. Wiemy, czym jest i wszyscy są uprzedzeni, jakich objawów poszukiwać. Mamy też możliwości diagnostyczne. A w przypadku identyfikacji wiemy, że należy pacjenta odizolować do momentu utraty zakaźności. Najprościej rzecz ujmując - wiadomo, co robić - dodaje.

Małpia ospa "nie jest nowym COVID-19". "Nie zagraża nam kolejna pandemia"

Dyrektor WHO na Europę Hans Kluge zaznacza, że powodów do paniki nie ma.

Mówi też o tym nasza rozmówczyni. - Chciałabym uspokoić - nie zagraża nam kolejna pandemia. Masowych zachorowań u nas raczej nie będzie. Małpia ospa to nie COVID-19. Aby doszło do zakażenia małpią ospą musi dojść do bardzo bliskiego kontaktu. To zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku koronawirusa. On ma dużo wyższą zaraźliwość, jednocześnie mógł przecież przenieść się na kilka osób przez rodzaj transmisji. Z małpią ospą tak nie jest - podsumowuje prof. Zajkowska.