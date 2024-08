Niepokojące doniesienia Unii Afrykańskiej. Chodzi o małpią ospę

Duńska firma biotechnologiczna Bawaria Nordic BAVA.CO poinformowała w sobotę, że planuje zwiększyć produkcję szczepionki przeciwko małpiej ospie i ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do preparatu.

Bawaria Nordic to jedna z niewielu firm farmaceutycznych oferujących ten rodzaj szczepionki. W komunikacie oświadczyła, że do końca 2025 roku może wyprodukować 10 mln dawek szczepionki, a już teraz może dostarczyć do 2 mln dawek.