We wtorek odbyła się konferencja prasowa dr. Hansa Kluge - dyrektora regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia na Europę . Belgijski lekarz był pytany o przypadki małpiej ospy , która w ostatnim czasie zaczęła rozprzestrzeniać się na całym świecie, w tym także na Starym Kontynencie.

Ekspert wskazał, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z nowym , czy też starym szczepem patogenu, nie ma mowy o nowej pandemii. Jak podkreślił, władze i systemy ochrony zdrowia publicznego wiedzą, jak kontrolować rozprzestrzenianie się choroby.

Małpia ospa. WHO zabrało głos. "Krytyczny test dla Europy i świata"

Specjalista zwrócił się do zgromadzonych na sali, że ludzkość stoi przed dwoma możliwymi scenariuszami - albo wprowadzimy "systemy kontroli i eliminacji wirusa" małpiej ospy na całym świecie, albo wejdziemy w "cykl zaniedbań i paniki".

- To, jak zareagujemy teraz i w nadchodzących latach, okaże się krytycznym testem dla Europy i świata - dodał.

WHO ogłasza najwyższy alarm. ECDC mówi o "niewielkim wpływie"

Małpia ospa to choroba zakaźna, odzwierzęca powodowana przez wirusa, który przenoszony jest przez bliski kontakt. Infekcja powoduje objawy podobne do grypy, jak gorączka, bóle głowy i mięśni. Ponadto na ciele pojawiają się wypełnione ropą zmiany, co sprawia, że małpią ospę trudno odróżnić od ospy wietrznej. Nowa odmiana wirusa małpiej ospy, uważana za bardziej zaraźliwą i śmiercionośną.