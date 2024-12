Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Nieprzyjemne pożegnanie 2024 roku

"Pogodę pod koniec 2024 roku i na początku roku 2025 będą kształtowały naprzemiennie obejmujące Polskę kliny wyżowe i układy niżowe . Najgłębszy niż będzie przemieszczał się na północ od Polski w czwartek, przynosząc porywy wiatru w całym kraju rzędu 80-95 km/h, a na Wybrzeżu nawet do 110 km/h" - ostrzega IMGW .

Przez najbliższe dni z zachodu będzie napływać do Polski cieplejsze powietrze polarne morskie, przez co zrobi się deszczowo i nieprzyjemnie . Od piątku zrobi się chłodniej i bardziej zimowo, z większymi opadami śniegu.

Pogoda na sylwestra bardziej jesienna niż zimowa

Sylwester będzie ciepły, z dodatnimi temperaturami w całym kraju. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu (miejscami 1 stopień), a w większości Polski termometry pokażą od 4 do 7 st. C. Najcieplej będzie na terenach podgórskich Beskidów i Sudetów: do 8-10 stopni.