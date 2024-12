"Na Pobrzeżu Koszalińskim oraz w rejonie Mierzei Helskiej do godz. 10:00 ostrzegamy przed silnym wiatrem w porywach do 70 km/h z południowego zachodu i zachodu. Od godz. 18:00 do tego obszaru dołączy powiat kołobrzeski i gryficki, a porywy wiatru wzrosną do 85 km/h" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda nie będzie przyjazna

Poranek najchłodniejszy okazał się w Jeleniej Górze, gdzie mróz sięgnął -7,7 st. C. Najcieplej z kolei było w Helu, gdzie zanotowano 5,4 st. C. W ciągu dnia temperatury będą dodanie w całym kraju - wynika z danych IMGW.

Poniedziałkowy poranek na południu był mroźny, jednak w ciągu dnia temperatury w praktycznie całej Polsce będą już dodatnie / wxcharts /

Termometry pokażą od 1 do 4 stopni Celsjusza, a na Wybrzeżu do 6 stopni. Możliwe, że lokalnie na terenach podgórskich Sudetów będzie do 7 st. C.

Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny, z miejscowymi słabymi opadami deszczu lub mżawki. Możliwe też, że lokalnie na terenach od Ziemi Łódzkiej po Lubelszczyznę rano może padać marznąca mżawka, powodująca gołoledź.

Rano na wschodzie kraju mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Uwaga na silny wiatr

Wiatr w dużej części kraju będzie słaby i umiarkowany, jednak na północy i w górach będzie inaczej. Bardzo mocno powieje bowiem na Wybrzeżu.

Żółte alerty IMGW pierwszego stopnia związane z silnym wiatrem obowiązują w północnej części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego do godz. 10:00, ale od godz. 18:00 w tych rejonach pojawią się kolejne. Reklama

W porywach wiatr może tam osiągać prędkość do 70 km/h. Wieczorem w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego (powiaty kołobrzeski i gryficki) porywy osiągną do 85 km/h. Oprócz tego wysoko w Sudetach może wiać w porywach do 75 km/h.

Oprócz tego na Bałtyku obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. Wiatr może tam osiągać 7 do 8, a w porywach 9 do 10 w skali Beauforta:

Z powodu pochmurnej i wietrznej aury w większości Polski pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Tylko na południu rano warunki będą obojętne, jednak z czasem tam również, w miarę rosnącego zachmurzenia i siły wiatru pogorszą się do niekorzystnych.



