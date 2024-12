Jak wyjaśnia serwis Twojapogoda.pl, przełom w pogodzie spowodują układy niskiego ciśnienia wędrujące nad Skandynawią i Bałtykiem , które nie dość, że przyniosą wichury , to jeszcze sprowadzą bardzo zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

Długoterminowa prognoza pogody. Przed nami uderzenie mroźnej zimy

Prawdziwa zima ma opanować nasz kraj jeszcze przed Świętem Trzech Króli. Prognozowane są całodobowe mrozy, a miejscami także duże ilości śniegu. W niektórych regionach w kraju w ciągu dnia termometry mogą zmierzyć - 10 st. C., a nocami i o porankach nawet poniżej - 15 st. C. Wiele wskazuje na to, że dodatnich temperatur można spodziewać się jedynie nad samym Bałtykiem.