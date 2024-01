Minister edukacji Barbara Nowacka była we wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. W trakcie tzw. krótkiej piłki - serii szybkich pytań i odpowiedzi - padło pytanie o obniżenie progu głosowania w wyborach do 16. roku życia.

- Ciekawe rozwiązanie, ja bym była jego zwolenniczką, bo widzę, jakie jest młode pokolenie - powiedziała Nowacka.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła jednak: - Nie jest to dzisiaj element żadnego programu wyborczego.

Obecnie - zgodnie z konstytucją - prawo do głosowania ma każdy obywatel, który nie ma ograniczonych praw wyborczych i najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Niższy wiek wyborczy. Szymon Hołownia postulował o zmiany

Obniżenie wieku wyborczego było za to elementem programu Polski 2050 Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu powtórzył swój postulat po tym, jak stanął na czele izby niższej parlamentu.

- Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, (...) to jest postulat mojego ruchu politycznego, który założyłem, będę potrzebował do tego sojuszników, mam nadzieję, że ich znajdziemy - trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16. roku życia - mówił w listopadzie na spotkaniu z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Hołownia tłumaczył, że "społeczeństwo się starzeje", a "z każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy".

Aby obniżyć wiek wyborczy koniecznie byłyby zmiany w konstytucji. - Jak będzie moment konstytucyjny, to ja będę wielkim zwolennikiem i przygotujemy propozycję w tej sprawie, jeżeli będzie jakaś weryfikacja konstytucji, bo to po prostu trzeba zrobić i ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości - mówił Szymon Hołownia.

Obniżenie wieku wyborczego? Wprowadza to coraz więcej państw

Prawa wyborcze od 16. roku życia obowiązują już w niektórych krajach Europy. Pierwsza była Austria, gdzie przepisy zmieniano stopniowo - od poszczególnych krajów związkowych, po wszystkich obywateli.

Drugim krajem europejskim, który obniżył próg do 16 lat we wszystkich wyborach była Malta. 5 marca 2018 roku tamtejszy parlament jednogłośnie zmienił odpowiednie przepisy konstytucji.

Wcześniej, bo w 2016 roku, Grecja zdecydowała się na obniżenie wieku wyborczego, ale do 17 lat - w wyborach krajowych i europejskich.

W Estonii 16-latkowie mogą głosować w wyborach samorządowych, a w Belgii - w europejskich.

Podobnie postąpił niemiecki Bundestag: w listopadzie 2022 roku obniżył do 16 lat wiek wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. W sześciu na 16 krajów związkowych 16-latkowie mają możliwość głosowania w wyborach do parlamentu krajowego i wyborach lokalnych, w pięciu - tylko w wyborach lokalnych.

