Religia w szkołach. Ministerstwo zapowiada

Uczniowie nie muszą uczestniczyć w lekcjach religii i etyki, a w przypadku otrzymania niedostatecznej oceny z tych przedmiotów, nie wpływa to na promocję do następnej klasy. Oceny te wliczają się jednak do średniej ucznia, która może być szczególnie istotna dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych, rekrutujących się do szkół średnich na podstawie końcowej średniej ocen. Część z nich wykorzystywała ocenę z nieobowiązkowych przedmiotów do łatwego podwyższenia średniej swoich ocen.