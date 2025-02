Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) Łukasz Pietrzak podał w środę, że w ostatnich dniach do hurtowni farmaceutycznych trafiło 20 tys. opakowań leków, zawierających oseltamiwir - substancję czynną stosowaną w leczeniu zakażenia wirusem grypy.

- Do końca tygodnia do sprzedaży hurtowej ma trafić 180 tys. opakowań z dostaw od polskiego producenta. W wyniku naszych ministerialnych rozmów z Europejską Agencją Leków w następnym tygodniu kolejne 100 tysięcy opakowań wejdzie do hurtu, a w kolejnym tygodniu około 180 tysięcy ponownie zostanie przesunięte - powiedział Pietrzak. Dodał, że dystrybucja leku nie będzie równomierna, ponieważ "nikt jej nie reglamentuje".