- Nie doceniamy grypy, jeśli chodzi o przyczynę zgonów. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce na grypę umiera rocznie około 6 tysięcy osób. Nigdy tyle przypadków oficjalnie nie raportowaliśmy. Pamiętam wręcz lata, kiedy podawano, że jedna osoba zmarła na grypę. A to choroba naprawdę groźna i myślę, że te tysiące zgonów z powodu grypy nie są przesadzone, a może nawet niedoszacowane , bo społeczeństwo polskie się starzeje - mówi Interii prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ekspert Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń minister zdrowia Izabela Leszczyna apelowała do Polaków, by używać maseczek. - Jeśli jesteście w miejscach, gdzie jest dużo osób, zakładajcie maseczki - powiedziała podczas konferencji prasowej.

Leki na grypę praktycznie niedostępne. Kilka sztuk na aptekę tygodniowo

- Warto stosować leki przeciwko grypie, mam na myśli rzeczywiste leki przeciwwirusowe oseltamiwir i baloksawir, a nie te które są tak reklamowane. Hamują one namnażanie wirusa, dlatego należy je zażyć na początku infekcji, kluczowe jest pierwsze 48 godzin - tłumaczy prof. Ernest Kuchar.

Problem w tym, że leki te są praktycznie niedostępne. - W hurtowniach pojawia się zaledwie kilka sztuk na aptekę tygodniowo . A potrzeby są takie, że gdyby apteka miała, to sprzedałaby 100 albo i więcej opakowań dziennie. Recept na ten lek jest wystawianych mnóstwo - mówi Interii Eryk Polański, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Sprzedaż leków przeciw grypie wzrosła o 300 proc.

Te słowa potwierdzają twarde dane Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. - Sprzedaż leków przeciwgrypowych zawierających oseltamiwir w styczniu była o prawie 300 procent wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Producenci nie byli w stanie przewidzieć aż tak dużego wzrostu zapotrzebowania, zarówno na produkt oryginalny jak i generyki. Producenci wskazują również na ograniczone zdolności produkcyjne. Jesteśmy w stałym kontakcie z wytwórcami w zakresie aktualnej dostępności i planów dostaw oraz ich ewentualnego przyspieszenia. Kolejne partie leku trafią do hurtowni i aptek w tym miesiącu. Wszystkie osoby zdrowe zachęcamy do szczepień przeciwko grypie, które są powszechnie dostępne - mówi Interii rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Damian Kuraś.

Lekarze wskazują, że szczepienie jest najskuteczniejszą i jednocześnie najtańszą metodą ochrony przed grypą. Na darmowe szczepionki przeciw grypie mogą liczyć dzieci i młodzież (od siódmego miesiąca do 18 lat), seniorzy, którzy ukończyli 65. rok życia, oraz kobiety w ciąży i połogu. Wszyscy dorośli w wieku 18-64 lata mogą kupić szczepionkę z 50 proc. refundacją.

- Grypa jest chorobą sezonową i to, jak będzie przebiegać epidemia, zależy w dużej mierze od nas. Nawet wiewiórka zbiera orzechy na zimę, my też mogliśmy się przygotować do obecnego sezonu grypowego. Tymczasem nie było chociażby nakazu używania maseczek w placówkach opieki zdrowotnej, a wyszczepialność na grypę od lat wynosi 5-7 proc. społeczeństwa, podczas gdy zalecane jest 75 proc. - wskazuje prof. Ernest Kuchar.