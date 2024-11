Szef MON o pomocy Ukrainie. W tle krytyczne słowa Zełenskiego

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o Polsce: "Nie odważyli się"

Radosław Sikorski odpowiada na krytykę Zełenskiego

- Ukraina ma trudną sytuację. Jako Zachód wysłaliśmy jej pomoc wartości z górą 200 mld euro. Wśród krajów pomagających Ukrainie, jeśli wziąć pod uwagę pomoc wojskową, finansowa, gospodarczą, humanitarną oraz pomoc dla uchodźców ukraińskich, to w proporcji do PKB, to Polska zrobiła dla Ukrainy więcej, niż jakikolwiek inny kraj. Możemy być z tego dumni, to jest wyraz naszej solidarności - zaznaczył minister spraw zagranicznych.