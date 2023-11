"Chcemy by zawieszenie spłaty kredytu w 2024 r. było możliwe na takim samym zakresie jak w 2023 r. - czyli w jednym miesiącu w jednym kwartale. Taka możliwość przysługiwałaby tym kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł (warunkowo do kwoty 800 tys. zł). Oprócz tego możliwość będzie dostępna dla osób, których raty kredytu stanowią znaczącą część dochodu" - przekazał.

W ocenie Morawieckiego "odpowiedzialna polityka społeczna to taka, która tam, gdzie to możliwe, zapobiega ludzkim tragediom jeszcze zanim się wydarzą".

Mateusz Morawiecki zwrócił się z prośbą do marszałka Sejmu

Jak zaznaczył ustawa o wakacjach kredytowych na rok 2024 powinna zostać uchwalona przez nowy skład Sejmu i Senatu "jak najprędzej" . "Mamy do czynienia z poważnym wyzwaniem społecznym. Nie mamy czasu do stracenia - musimy działać, bo tysiące polskich rodzin nie może czekać" - podkreślił.

Piotr Müller wskazał trzy ustawy, z których PiS nie zrezygnuje. Wśród nich wakacje kreytowe

- Widzimy obecnie trzy rzeczy, które są konieczne i będą zgłaszane z poziomu rządu lub projektów poselskich. To trzy kwestie, które wymagają szybkich działań. Po pierwsze to projekt wakacji kredytowych, który jest przygotowany przez rząd. Po drugie projekt ustawowego zastosowania przez najbliższe pół roku zerowego VAT na żywność. Po trzecie zamrożenie cen energii elektrycznej, aby w styczniu do doszło do gwałtownego ich wzrostu - mówił.