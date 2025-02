Następnie Szymon Hołownia stwierdził, że "zabiera się pieniądze". Na to zareagowała z kolei Anna Maria Żukowska , która chciała, by marszałek doprecyzował kto dokładnie ogranicza środki. Szefowa klubu Lewicy wskazała na koalicjanta Polski 2050 w Trzeciej Drodze, a więc Polskie Stronnictwo Ludowe .

Jeszcze w sobotę do sprawy odniósł się Krzysztof Paszyk , polityk PSL i minister rozwoju, którego resort odpowiada za budownictwo.

Spór o mieszkania. Europoseł PO chce wyjaśnień rządu

Sprawę komentował również wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Jeżeli ktoś ma do kogoś pretensje, to niech nie obwieszcza tych pretensji bez wskazania adresata, tylko niech powie do kogo te pretensje są - podkreślił w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii".