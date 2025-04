Polska, jako silny sojusznik Kijowa, znajduje się na celowniku rosyjskiego wywiadu od początku wojny w Ukrainie. Zdaniem specjalistów jego działania można bez przerwy obserwować w używanych na co dzień przez Polaków portalach i aplikacjach.

- Uważam, że wielu Polaków w moim przedziale wiekowym - 30-40 lat - nie docenia potencjału propagandowego, jaki ma TikTok - mówił Mateusz Broncel z WarNewsPL cytowany przez Belsat, dodając, że "jest on kolosalny".

Analityk zauważa, że za pośrednictwem TikToka rosyjskie służby specjalne rozpowszechniają informacje propagandowe, a także starają się wywołać emocjonalną reakcję , chcąc w ten sposób kontrolować nastroje w polskim społeczeństwie. Jak zauważa, jednocześnie pod propagandowymi filmikami często wyłączane są komentarze, by uniemożliwić wyrażanie krytyki.

- I mogę z całą pewnością powiedzieć, że to właśnie TikTok, w którym profile tworzone w Rosji błyskawicznie rozprzestrzeniają dezinformację, jest w dużej mierze odpowiedzialny za kształtowanie antyukraińskich nastrojów w Polsce - mówił Broncel.

Według eksperta rosyjski wywiad obecny jest we wszystkich popularnych w Polsce sieciach społecznościowych, w tam na X, Facebooku, Instagramie, YouTube i TikToku. Jego zdaniem działają one "agresywnie i na dużą skalę", a polskie służby nie są w stanie nad tym zapanować.

Rosyjska propaganda skupia się w polskim internecie na konkretnym komunikacie, nawołującym do zaprzestania pomocy Ukrainie. Co gorsza, zdaniem analityka Rosjanie odnoszą na tym polu częściowy sukces, co widać po nastrojach panujących wśród internautów.