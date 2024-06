W czwartek pogoda nie zachwyca i oprócz deszczu i burz w wielu miejscach kraju uwagę zwracają niskie temperatury, przeważnie poniżej 20 st. C. Okazuje się jednak, że już za kilka dni wiele się zmieni. Do Polski wejdą prawdziwie tropikalne upały. Bariera 30 stopni Celsjusza padnie w wielu miejscach kraju.

Chłód powoli się kończy

Niezbyt imponujące temperatury utrzymają się do końca tygodnia. W piątek na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach karpackich będzie nie więcej niż 17 stopni Celsjusza, a w centrum i na zachodzie od 20 do 23 stopni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W okolicach weekendu wyraźnie poczujemy jednak zmianę. W sobotę temperatury wzrosną do 20-21 stopni nad morzem, na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, 23-24 st. C w centrum i do 26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W niedzielę na południowym zachodzie będzie do 27 stopni.